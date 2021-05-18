İngiliz model Stephanie Grainger, moda dünyasında tabuları yıktı! 68 yaşında podyuma çıktı. Fiziği ve doğal güzelliği ile dünyanın en çok kazanan modellerine taş çıkarttı! 60'lı yaşlarının başında meme kanserini yendikten sonra modelliğe devam ettiğini söyleyen Grainger pek çok markma ile reklam anlaşması yaptı. Vogue dergisinin kapağını süsleyen model, "Şimdi yaşım nedeniyle işe alınıyorum" dedi.

ÇOK GÜZEL

Milyonlarca insan Kainat Güzellik Yarışması'na kilitlendi. Geçtiğimiz yıl COVİD-19 salgını nedeniyle iptal edilen yarışma bu yıl ABD'de düzenlendi.Meksikalı yazılım mühendisi Andrea Meza kainat güzeli seçildi. Yarışmada Brezilya'dan Julia Gama ikinci, Peru'dan Janick Maceta Del Castillo ise üçüncü oldu. Türkiye ise Kainat Güzellik Yarışması'na katılım sağlamadı.

SIRRI TAVUK BEYNİ

Avustralya'da 111 yaşındaki Dexter Kruger, gençlere taş çıkarttı! Ülkenin en yaşlı adamı unvanını aldı. Uzun yaşamın sırrını düzenli tavuk beyni tüketmeye bağladı! Kruger'in kaldığı bakımevinin müdürü Melanie Calvert "Kendi otobiyografisini yazan Kruger'in, yaşına göre inanılmaz bir hafızası var" ifadesini kullandı.

NİÇİN HAPİSTE!

Geçen yıl Hong Kong'da düzenlenen demokrasi yanlısı gösterilerde başı çeken milyarder işadamı Jimmy Lai, servetini kaybetti. Hong Kong yönetimi, Lai'nin Next Digital medya grubundaki hisselerini ve kendisine ait üç şirketin yerel banka hesaplarındaki mülkünü dondurmak için emir verdi. İşadamı Lai, Pekin'in Hong Kong yönetiminden istediği kapsamlı ulusal güvenlik yasası uyarınca geçen yıl gözaltına alınmıştı. Lai, Hong Kong ve Çin'e karşı yabancı yaptırımları savunduğu iddiasıyla "yabancı güçlerle işbirliği yapmakla" suçlanmıştı. Bu yüzden 14 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.