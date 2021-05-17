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    'in sahibi işi gücü bıraktı kripto para borsasına daldı (Dünya haberleri)

     ve SpaceX'in sahibi işi gücü bıraktı. Kripto para borsasına daldı. Twitter'dan manipülasyon yaparak 200 milyondan fazla yatırımcıyı yüzlerce milyar dolar zarara uğrattı. Dünyanın tepkisini topladı. Son olarak kripto para birimi 'in üretiminde rol oynayan sahneye çıktı. Ünlü milyarder için "Bencil üçkağıtçı" suçlaması yaptı. Palmer 2018'de elindeki 10 bin dolarlık n'in hepsini sattığını ve hayır kurumuna bağışladığını açıkladı.

    Elon'ı paraladı

    Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk işi gücü bıraktı. Kripto para borsasına daldı. Twitter'dan manipülasyon yaparak 200 milyondan fazla yatırımcıyı yüzlerce milyar dolar zarara uğrattı. Dünyanın tepkisini topladı.

    Son olarak kripto para birimi 'in üretiminde rol oynayan sahneye çıktı. Ünlü milyarder için "Bencil üçkağıtçı" suçlaması yaptı. Palmer 2018'de elindeki 10 bin dolarlık Dogecoin'in hepsini sattığını ve hayır kurumuna bağışladığını açıkladı.

    GÖZDEN DÜŞDÜK
    Prens Harry, eşi ile 'nden ayrıldı. 'de yaşamaya başladı. Geçtiğimiz hafta bir programa katılan Harry, "Babam beni kötü yetiştirdi. Oğlum benim yaşadığımı yaşamasın diye ABD'ye kaçtım" açıklaması yaptı. Bunun üzerine İngilizler, çifti hainlikle suçladı. Harry ve Meghan'ın ü ve Düşesi unvanlarının alınması için Kraliçe'ye çağrı yaptı.

    PARDON!
    ABD'nin eyaletinde 1983 yılında mahkeme, ve siyahi kardeşleri küçük bir kıza tecavüz ettikleri iddiasıyla idama mahkum etti. 31 yıl hapis yatan iki kardeş, gerçek suçlunun bulunmasıyla tahliye edildi. Serbest kaldıktan sonra hukuk savaşı başlatan kardeşlere tam 75 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

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    Haberler Dünya Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk işi gücü bıraktı kripto para borsasına daldı (Dünya haberleri)