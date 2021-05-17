Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk işi gücü bıraktı. Kripto para borsasına daldı. Twitter'dan manipülasyon yaparak 200 milyondan fazla yatırımcıyı yüzlerce milyar dolar zarara uğrattı. Dünyanın tepkisini topladı.

Son olarak kripto para birimi Dogecoin'in üretiminde rol oynayan Jackson Palmer sahneye çıktı. Ünlü milyarder için "Bencil üçkağıtçı" suçlaması yaptı. Palmer 2018'de elindeki 10 bin dolarlık Dogecoin'in hepsini sattığını ve hayır kurumuna bağışladığını açıkladı.

GÖZDEN DÜŞDÜK

Prens Harry, eşi Meghan Markle ile İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrıldı. ABD'de yaşamaya başladı. Geçtiğimiz hafta bir programa katılan Harry, "Babam beni kötü yetiştirdi. Oğlum benim yaşadığımı yaşamasın diye ABD'ye kaçtım" açıklaması yaptı. Bunun üzerine İngilizler, çifti hainlikle suçladı. Harry ve Meghan'ın Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarının alınması için Kraliçe'ye çağrı yaptı.

PARDON!

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde 1983 yılında mahkeme, Henry McCollum ve Leon Brown siyahi kardeşleri küçük bir kıza tecavüz ettikleri iddiasıyla idama mahkum etti. 31 yıl hapis yatan iki kardeş, gerçek suçlunun bulunmasıyla tahliye edildi. Serbest kaldıktan sonra hukuk savaşı başlatan kardeşlere tam 75 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.