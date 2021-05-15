Mescid-i Aksa'ya baskını gerçekleştiren işgalci terör devleti İsrail, gaz bombaları ve plastik mermilerle Filistinlilere saldırmış, sonrasında ise abluka altındaki Gazze'yi bombalamaya başlamıştı. İnsani değerleri ayaklar altına alan İsrail, onlarca Filistinlinin şehit olduğu bombardımanda camileri de hedef aldığı ortaya çıktı.
İŞGALCİ İSRAİL CAMİYİ DE BOMBALADI
Filistin Gazzeli İslam Asalya, sosyal medya hesabından Gazze'deki caminin İsrail tarafından bombalandığını ve yıkıldığını gösteren fotoğrafları paylaştı. İslam Asalya fotoğraflarla birlikte, "Namaz kıldığımız mescidimiz işgalci tarafından bu hale getirildi" ifadelerini kullandı.
"İŞGALCİ İSRAİL BUDUR!"
İsrail'in mabedi bombalamasına ise sosyal medyadan tepki yağdı. Muhlis Turan isimli sosyal medya kullanıcısı, "İşgalci İsrail budur! Ey Batı/Küfür ve ey Müslüman ülkelerin işbirlikçi liderleri anlamanızı beklemiyoruz tabi, ama bir gün hepiniz defolup gideceksiniz, bu temiz İslam topraklarından..." diyerek tepki gösterdi.