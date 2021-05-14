Everest hayali 2 dağcıyı öldürdü (Dünya haberleri)

Nepal'deki Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmaya çalışan ABD'li ve İsviçreli dağcılar dün yaşamını yitirdi. Tur organizatörlerinden Chhang Dawa, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, İsviçreli dağcı Abdul Waraich'in (41) zirveye tırmanmayı başardığını ancak yorgun düşmesi sonucu zirve yakınlarında öldüğünü belirtti. ABD'li dağcı Puwei Liu'nin (55) ise Everest'in tepesinde yer alan ünlü Hillary Step kayalığına ulaştığı ancak "kar körlüğü" ve "yorgunluk" nedeniyle zirveye en yakın kamp olan "Kamp 4'e" geri iniş yaparak burada ölüme yenik düştüğü bilgisini paylaştı.

BORIS JOHNSON BORCUNU ÖDE

İngiltere'de bir mahkeme, Başbakan Boris Johnson'ın 535 sterlinlik borcunu ödemediğine hükmetti. Hükümetin resmi sitesinde borcun ödenmemesi durumunda "bir icra memurunun kişinin evini ziyaret edebileceği" uyarısında bulunuldu. Yaklaşık 6 bin 350 TL'ye karşılık gelen borca ilişkin hüküm, karar veri tabanına 26 Ekim 2020'de eklendi. Jonson ise bu parayı ödemeyeceğini açıkladı. İngiliz medyası da Johnson'ın bu tavrının bir an önce değişmesi gerektiği haberleri dikkat çekti.

SEN DÜŞÜN O YAZAR

Bilim insanları dünyada ilk kez, zihinsel el yazısını anında ekrandaki metne dönüştürebilen bir beyin-bilgisayar arayüzü geliştirdi. BrainGate konsorsiyumunun geliştirdiği sistem, el yazısıyla ilişkili beyin sinyallerini kaydeden yerleşik bir sensör içeriyor ve daha sonra bu sinyalleri gerçek zamanlı olarak dakikada 90 karakter hızında bilgisayara geçiriyor. Bu teknolojinin klinik deneyini yöneten Dr. Leigh Hochberg, "BrainGate konsorsiyum araştırmamızın önemli görevlerinden biri, ağır konuşma ya da motor bozuklukları olan kişiler için hızlı, sezgisel iletişimi yeniden sağlamak" dedi. El yazısının sinirsel kodununun hızlı ve doğru şekilde çözülmesi, klinik olarak yararlı sinir teknolojilerinin geliştirilmesinde heyecan verici yeni bir bölüme işaret ediyor.