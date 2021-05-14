BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin ve birçok bilim insanının yer aldığı bir araştırma ekibi, dünyanın tıp alanında önde gelen hakemli akademik dergilerinden The New England Journal of Medicine'a BioNTech aşısının kapsamlı bir analizini yazdı.
ABD'nin Teksas Üniversitesi'nden 9 araştırmacı ile BioNTech'ten Alexander Muik ve Uğur Şahin'in yer aldığı araştırmada BioNTech aşısı olan kişilerin, aşıyı olduktan 2 ve 4 hafta sonraki verileri analiz edildi.
Araştırmacılar, aşının Vuhan'da ortaya çıkan orijinal virüse karşı yüzde 95 oranında etkili olduğunun daha önce belirlendiğini hatırlatırken, "Buna ek olarak İngiltere'de görülen B.1.17 varyantı, Güney Afrika'da bulunan B.1.351 varyantı ve Brezilya'da görülen P.1 varyantının geliştirdiğimiz aşıya karşı duyarlı olduğunu tespit ettik. Bu oran B.1.351 isimli varyantta daha düşük bir seviyede" ifadelerini kullandı.