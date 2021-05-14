Aşılamanın önemine dikkat çekilen çalışmada, "Elde edilen veriler bize yeni ortaya çıkmış B.1.526 (New York), B.1.429 (Los Angeles) ve B.1.1.7+E484K (İngiltere-G.Afrika) mutasyonlarının da aşıya duyarlı olduğunu gösterdiği için hızlı, yüksek oranda etkili ve onaylı aşılarla kitlesel aşılamanın yapılmasının salgını bitirmek için çok büyük bir önemi olduğunu gözler önüne seriyor" denildi.