Herculaneum ve yakınındaki Pompeii kentleri bu patlamada yok olmuştu. Milattan sonra 79 yılında yaşanan patlamadan, insanlar, üzerlerine 80 kilometre hızla gelen erimiş lav ve kızgın haldeki volkanik külden kaçamadılar.

YAŞLI PLİNİUS'UN EKİBİNDE OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

26 numaralı iskelet olarak tanımlanan kalıntıların, 40 ila 45 yaşında bir kişiye ait olduğu değerlendiriliyor. Bu alandaki 300 diğer iskelete yakın bir noktada tespit edilen teknenin, bu kişileri kurtarmak için beklediği de düşünülüyor.

Arkeolojik alanda çalışma yapan Francesco Sirano, 26 numaralı iskeletin çevresinde tespit edilen parçalardan, bu kişinin sanılandan daha önemli biri olabileceği sonucu çıkardıklarını söyledi.