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    'da katliam yapan genç arkadaşlarını öldüreceğini de anlatmış!

    Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Resmi açıklamaya göre 7'si öğrenci, 1'i öğretmen 9 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı var. 19 yaşındaki saldırgan tutuklandı. ’de ikiz kulelere saldırı yapıldığı gün doğmasıyla övünen Tatar genç, arkadaşlarını öldüreceğini de anlatmış!

    Katliamı paylaştı!
    Rusya'ya bağlı 'ın başkenti Kazan'da bir okula yapılan bombalı ve silahlı baskında çoğu öğrenci 11 kişi öldü, 32 kişi de yaralandı. Saldırgan kısa sürede yakalandı. Aynı okuldan mezun olan saldırgan İlnaz Galyaviev'in (19), olaydan bir saat önce Telegram hesabından "Bugün bir sürü biyolojik çöp imha edeceğim. Sonra da kendimi vuracağım" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.



    Özellikle üçüncü katta katliam yapan Galyaviev'in sürekli olarak 'deki 11 Eylül 2001 terör saldırısı tarihinde doğmasıyla övündüğü de ortaya çıktı. Devlet Başkanı Vladimir Putin ise okulda hayatını kaybeden ve yaralanan çocukların ailelerine yardım edilmesi talimatı verdi.



    Saldırıda hayatını kaybedenlerin, 1'i öğretmen, 1'i pedagog ve 9 öğrenci olduğu bildirildi.
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