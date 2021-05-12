Doğu Akdeniz'deki hayallerini gerçekleştirmek için Türkiye'yi saf dışı bırakmak isteyen Yunanistan, bölge ülkeleri ile Ankara arasındaki bağların kopartılmasına yönelik provokatif girişimlerde bulunuyor.
Meşru hükümetin çağrısıyla Libya'ya giderek olası bir insani felaketi önleyen Türkiye'ye yönelik asılsız iddialarla algı yaratmak isteyen Atina, Türkiye ile Mısır arasındaki pozitif gündemi de baltalamaya çalışıyor. Diplomatik kaynaklar ise, Ankara'nın Doğu Akdeniz'de hakça paylaşımdan yana olduğunun altını çizerek, Atina'ya provokasyonlardan uzak durarak sorunlara Türkiye ile çözüm bulma çağrısı yapıyor.
ASILSIZ İTHAMLAR
Bir taraftan uluslararası kamuoyuna uzlaşı taraftarıymış gibi görünmek isteyen Yunanistan diğer taraftan da Türkiye hakkında asılsız ithamlarda bulunarak kışkırtma diplomasisi yürütüyor.