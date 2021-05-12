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    • Dünya
    • 12.05.2021 12:05
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    • 12.05.2021 12:07
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    SON DAKİKA: Eski Cumhurbaşkanı d yeniden aday oldu

    Son dakika haberleri... 'da 'da yapılacak seçimler için adaylar tek tek belli oluyor. Eski İran Cumhurbaşkanı d, Haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı açıklandı.

    DHA
    Ahmedinejad yeniden sahnede

    İran devlet televizyonu haberinde, Ahmedinejad'in taraftarları eşliğinde İçişleri Bakanlığı'ndaki kayıt bürosuna gelerek gerekli formları doldurduğu ve seçimlerde aday olmak için kayıt yaptırdığı belirtildi.

    İran devlet televizyonu, Ahmedinejad 'ın İran seçimlerinde aday olmak için kayıt yaptırdığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, görev süresi limiti nedeniyle 18 Haziran 2021 tarihinde yapılacak seçimlerde tekrar aday olamayacak.

    Seçim merkezi, 18 Haziran seçimlerinde yaklaşık 1,4 milyonu ilk kez seçmen olmak üzere 59 milyondan fazla kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğunu belirtti. Ahmedinejad, 2005'te göreve başladı ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin seçilmesinin ardından 2013'te ayrıldı.
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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad yeniden aday oldu