Seçim merkezi, 18 Haziran seçimlerinde yaklaşık 1,4 milyonu ilk kez seçmen olmak üzere 59 milyondan fazla kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğunu belirtti. Ahmedinejad, 2005'te göreve başladı ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin seçilmesinin ardından 2013'te ayrıldı.