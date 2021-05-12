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    MrBeast lakaplı r 'un hedefi içerik dünyasının ’ı olmak!

    MrBeast lakaplı fenomeni , milyon dolarları cebine indirdi. Donaldson, hedefini ilan etti: Amacım içerik dünyasının ’ı olmak!

    Elon Jimmy’di yandı
    Jimmy Donaldson, 'nin en çok aboneye sahip YouTuber'ı olmayı başardı. Ona bu şöhretin kapısını açan ise alışılmadık şekilde cömert davranmasıydı.

    MrBeast, yaptığı yardımları YouTube kanalından yayınladı. Bu görüntüler izlenme rekorları kırdı. Şimdi 91 milyon abonesi vardı. İzlenme sayıları ise toplamda 13 milyarı aştı. Altı kanalından sadece bir tanesi ayda 3,1 milyon dolara kadar para kazandı. Hedefi ise içerik hazırlama dünyasının 'ı olmaktı! MrBeast, Elon olmak için içerik ürünlerini kredibiliteye çevirmeyi başardı.

    Aralık ayında, pandemi sebebiyle kapanmış restoranların mutfaklarını kullanarak kendi markası 'i yarattı ve şimdiye kadar 1 milyondan fazla hamburger sattı. Bunun yanı sıra bir de mobil oyun uygulaması geliştirdi.



    Donaldson, yaptığı buluşlarla bilim dünyasında ezberleri bozan Musk'a meydan okudu...
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    Haberler Dünya MrBeast lakaplı YouTuber Jimmy Donaldson'un hedefi içerik dünyasının Elon Musk’ı olmak!