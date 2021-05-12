Jimmy Donaldson, Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok aboneye sahip YouTuber'ı olmayı başardı. Ona bu şöhretin kapısını açan ise alışılmadık şekilde cömert davranmasıydı.
MrBeast, yaptığı yardımları YouTube kanalından yayınladı. Bu görüntüler izlenme rekorları kırdı. Şimdi 91 milyon abonesi vardı. İzlenme sayıları ise toplamda 13 milyarı aştı. Altı kanalından sadece bir tanesi ayda 3,1 milyon dolara kadar para kazandı. Hedefi ise içerik hazırlama dünyasının Elon Musk'ı olmaktı! MrBeast, Elon Musk olmak için içerik ürünlerini kredibiliteye çevirmeyi başardı.
Aralık ayında, pandemi sebebiyle kapanmış restoranların mutfaklarını kullanarak kendi markası MrBeast Burger'i yarattı ve şimdiye kadar 1 milyondan fazla hamburger sattı. Bunun yanı sıra bir de mobil oyun uygulaması geliştirdi.
Donaldson, yaptığı buluşlarla bilim dünyasında ezberleri bozan Musk'a meydan okudu...
MrBeast, yaptığı yardımları YouTube kanalından yayınladı. Bu görüntüler izlenme rekorları kırdı. Şimdi 91 milyon abonesi vardı. İzlenme sayıları ise toplamda 13 milyarı aştı. Altı kanalından sadece bir tanesi ayda 3,1 milyon dolara kadar para kazandı. Hedefi ise içerik hazırlama dünyasının Elon Musk'ı olmaktı! MrBeast, Elon Musk olmak için içerik ürünlerini kredibiliteye çevirmeyi başardı.
Aralık ayında, pandemi sebebiyle kapanmış restoranların mutfaklarını kullanarak kendi markası MrBeast Burger'i yarattı ve şimdiye kadar 1 milyondan fazla hamburger sattı. Bunun yanı sıra bir de mobil oyun uygulaması geliştirdi.
Donaldson, yaptığı buluşlarla bilim dünyasında ezberleri bozan Musk'a meydan okudu...