Bilgilendirme ofisinden yapılan açıklamada, konut kulelerinin ve oralardaki basın kurumlarının hedef alınmasının birleşik savaş suçu olduğunu duyurdu.
Bunun uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunun belirtildiği açıklamada, uluslararası toplumdan bu kurumların hedef alınması konusunda işgal güçlerinin dizginlenmesine ilişkin sorumluluklarını taşıması istendi.
Açıklamada, onlarca basın kurumunun bulunduğu kulelerin bombalamasının İsrail'in medya araçları ve gazetecileri maksatlı hedef aldığını vurguladığı kaydedildi.