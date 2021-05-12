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    , fuhuş ağı kuran Epstein’ın yakın dostu çıktı!

    , eşinden boşanma kararı aldı. medyası eski defterlerini açtı. skandalı ile anılan Pedofili milyarder Epstein’ın ’daki evinde kaldığını yazdı!

    Bill Gate

    Dünya, Gates çiftinin boşanma davasına kilitlendi. Microsoft'un sahibi Bill Gates ile eşi Melinda'ın ayrılık kararı gündemi alt üst etti. Herkes 130 milyar dolarlık servetin nasıl paylaşılacağını merak etti. Ancak boşanma davasındaki iddialar bir anda Bill Gates'in ilginç ilişkiler ağına çevrildi.

    ABD basını Gates ile pedofili milyarder Jeffrey Epstein arasındaki ilişkiye dikkat çekti. New York Times başta olmak üzere tüm Amerikan medyası, Bill Gates'i adeta hedef tahtası haline getirdi.

    Haberlerde Gates'in 25 Haziran 2019'da çocuk tacizcisi Jeffrey Epstein'in Manhattan'daki evinde kaldığı belirtildi. 6 Temmuz 2019'da da tutuklanan Epstein'in o gece Bill Gates'le neler konuştuğu merak edildi. İddialara göre Epstein tutuklanacağını anladı ve Gates'i evine davet etti. İki dost, bu durumun önüne geçmek için büyük çaba sarfetti. Ancak bu görüşmeden 11 gün sonra Epstein hapse girdi.



    Melinda Gates'in de bu ilişkiden bir hayli rahatsız olduğu ve boşanma davasını açtığı iddiaları da birkaç gündür Amerikan medyasında yer alıyor. Gates ise bu iddialara cevap vermemeyi tercih ediyor.

    AVUKAT ORDUSU HAZIR
    Melinda Gates, 27 yıllık eşinden boşanmak için avukat ordusu tuttu. Çift, kozlarını mahkemede paylaşacak...



    O EV SATILDI
    Jeffrey Epstein'ın New York'taki 7 katlı ve 40 odalı malikanesi, 51 milyon dolara Goldman Sachs'in eski kıdemli yöneticilerinden Michael Daffey'e satıldı. Malikanenin satışından elde edilen gelirin, Epstein'in cinsel saldırıda bulunduğu kişilere parasal yardım sağlayan bir tazminat fonunda kullanılacağı belirtildi



        FOTOĞRAFIN PERDE ARKASI
        Epstein ile Gates'in bir arada yer aldığı bu fotoğraf karesi, ABD medyasının gündeminden düşmüyor. Herkes, fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan Epstein'in Gates ile arasındaki bağı merak ediyor...

        PİZZAGATE OLAYI NEDİR?
        Pizzagate'ın         kaynağı ABD'deki Comet Ping Pong isimli pizza restoranıydı. İddiaya göre bu restoran ABD elitleri için çocukların istismar edildiği organizasyonlar düzenliyordu. Skandal ise WikiLeaks belgeleriyle ortaya çıktı. İddiaya göre mağdurlar, pizza siparişi adı altında zenginlere yollanıyordu. Skandala karışanlar arasında Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew de vardı. Skandal partiyi organize edenlerden biri de Epstein'in sevgilisi Maxwell'di. Fuhuş ağı oluşturduğu belirtilen ünlü milyarder Jeffrey Epstein, 2019'da tutuklanmıştı. Hücresinde intihar etmişti. Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğunu istismar etmekle yargılanıyordu.

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        Haberler Dünya Bill Gates, fuhuş ağı kuran Epstein’ın yakın dostu çıktı!