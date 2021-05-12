Dünya, Gates çiftinin boşanma davasına kilitlendi. Microsoft'un sahibi Bill Gates ile eşi Melinda'ın ayrılık kararı gündemi alt üst etti. Herkes 130 milyar dolarlık servetin nasıl paylaşılacağını merak etti. Ancak boşanma davasındaki iddialar bir anda Bill Gates'in ilginç ilişkiler ağına çevrildi.



ABD basını Gates ile pedofili milyarder Jeffrey Epstein arasındaki ilişkiye dikkat çekti. New York Times başta olmak üzere tüm Amerikan medyası, Bill Gates'i adeta hedef tahtası haline getirdi.



Haberlerde Gates'in 25 Haziran 2019'da çocuk tacizcisi Jeffrey Epstein'in Manhattan'daki evinde kaldığı belirtildi. 6 Temmuz 2019'da da tutuklanan Epstein'in o gece Bill Gates'le neler konuştuğu merak edildi. İddialara göre Epstein tutuklanacağını anladı ve Gates'i evine davet etti. İki dost, bu durumun önüne geçmek için büyük çaba sarfetti. Ancak bu görüşmeden 11 gün sonra Epstein hapse girdi.