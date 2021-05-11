Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne yaptığı yazılı açıklama, Sullivan'ın, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Shabbat ile telefonda görüştüğünü bildirdi.
"SARSILMAZ DESTEK"
"Sullivan, son dönemde Hamas ve diğer terör grupları tarafından Kudüs ve Tel Aviv de dahil bölgelere füze saldırılarını kınadı." ifadesine yer verilen açıklamada, "Sullivan, Başkan Joe Biden'ın İsrail'in güvenliği ve sivilleri korurken kendini ve halkını savunma hakkına sarsılmaz desteğini iletti." değerlendirmesinde bulundu.
Fotoğrafta: Siyonist terör devleti İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında şehit düşen 11 yaşındaki Filistinli Hüseyin Hamad