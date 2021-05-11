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    • Dünya
    • 11.05.2021 12:35
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    • 11.05.2021 12:35
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    'da koronavirüs krizi! kıyısına 30'dan fazla ceset vurdu

    Koronavirüsün ikinci dalgasının vurduğu 'da yerel medya, ülkenin doğusunda kıyısına 30’dan fazla ceset vurduğunu aktardı. Hindistan'da toplam vaka sayısı 23 milyona can kaybı ise 250 bine dayandı.

    DHA
    30'dan fazla ceset nehir kıyısına vurdu

    Koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen 'da son 24 saate 329 bin 942 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 3 bin 876 ölüm kaydedildi.

    30'DAN FAZLA CESET NEHİR KIYISINA VURDU
    Hindistan sağlık sistemi koronavirüsün ikinci dalgasıyla mücadele ederken toplu mezarlardan sonra, 'nin kıyısına 30'dan fazla ceset vurdu. medyasına açıklama yapan bölgesindeki Chausa kasabasının yerel yetkilisi r bir çok cesedin nehir kıyısına vurduğunu ifade ederken, ölümlerin koronavirüsten kaynaklı olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olmadığını belirtti.

    3-4 GÜN SUDA KALMIŞLAR
    Hintli yetkililer, üç veya dört gün suda kalmış cesetlere otopsi yapılacağını ve Chausa kasabasında soruşturma başlatılacağını belirtti. Onlarca cesetlerin bulunduğu Buxar bölgesi, koronavirüsün en çok etkilediği ve en kalabalık eyaleti ile komşu olduğu ifade edildi.

    ÜLKEDE KOVİD-19 BİLANÇOSU
    Öte yandan, Hindistan'da toplam vaka sayısı 22 milyon 992 bin 517'ye, toplam can kaybı sayısı 249 bin 992'e yükseldi. Ülkede 3 milyon 715 bin 221 hastanın tedavisi sürüyor.

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