Dünyada son 21 yılda Fransa'dan büyük alanda yeniden orman yetişti

Yaban Hayatı Koruma Derneği (Wildlife Conservation Society), Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature) ve Uluslararası Kuş Yaşamı Derneğinin (BirdLife International) ortak girişimi Trilyon Ağaç Kampanyası'nın (Trillion Trees) yürüttüğü araştırma, 2000-2020 yıllarında 59 milyon hektar ormanın yeniden yetiştiğini ortaya koydu.
En büyük başarı hikayelerinden birinin Brezilya'da Atlas Ormanları'nda yazıldığı, burada 2000 yılından bu yana yeniden yetişen ormanlık alanın, aşağı yukarı Hollanda'nın yüzölçümü kadar yani 4,2 milyon hektar olduğu belirtildi.
Ormanların korunması yönündeki planlı projeler, daha sorumlu endüstri uygulamaları ve şehre artan göç dahil diğer faktörlerin bu başarıya katkı sağladığı ifade edildi. Moğolistan'ın kuzey kırsalında kutup altı ormanlarında bu rakamın, WWF'nin çalışmaları ve hükümetin koruma altındaki bölgeler konusundaki artan vurgusu sayesinde 1,2 milyon hektar olarak kaydedildi.