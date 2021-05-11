Dünyada son 21 yılda Fransa'dan büyük alanda yeniden orman yetişti

Ormanların korunması yönündeki planlı projeler, daha sorumlu endüstri uygulamaları ve şehre artan göç dahil diğer faktörlerin bu başarıya katkı sağladığı ifade edildi. Moğolistan'ın kuzey kırsalında kutup altı ormanlarında bu rakamın, WWF'nin çalışmaları ve hükümetin koruma altındaki bölgeler konusundaki artan vurgusu sayesinde 1,2 milyon hektar olarak kaydedildi.