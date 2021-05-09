Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP ve havalimanı yönetiminin açıklamalarına göre, yerel saatle 15.00 sularında, Vancouver Uluslararası Havaalanı'nın kalkış terminalinin yakınında bir kişi vurularak öldürüldü.
RCMP sözcüsü Dawn Roberts, ekiplerin olaya anında müdahale ettiklerini belirttiği açıklamasında, şüphelilerin kullandığı aracın hareket halindeyken saptandığını ancak iki kişinin kaçmayı başardığını söyledi.
Olay üzerine havaalanındaki Kanada iç hatlar ve uluslararası kalkış alanlarının bir bölümü, polis çemberine alınarak kapatıldı.
Terminaldeki iş yerleri de kapatılırken, güvenlik tedbirleri artırıldı.