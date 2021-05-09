Polis, Richmond kentindeki Sea Island isimli adada bulunan Vancouver Uluslararası Havaalanı'na giden tüm karayolu ve tren bağlantı köprülerini de geçici olarak kapattı.

Polis yetkilileri olayın, geçen günlerde alışveriş merkezlerinde gündüz vakti yaşanan, çeteler arasındaki ölümlü iki ayrı silahlı saldırı ile bağlantılı olabileceğine işaret etti.