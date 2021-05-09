İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle saldırdı. 205 Filistinli yaralandı. İsrail terörüne, büyük tepki yağdı. BM'nin acil toplanması istenirken, Türkiye de ayağa kalktı:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Zalim İsrail, terör devleti İsrail, mukaddesatlarını korumak, binlerce yıllık evlerine, yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan Kudüs'teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır.

EMİNE ERDOĞAN: Asla kabul edilemez.

MHP LİDERİ BAHÇELİ: İsrail terör devletidir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: İnsanlığa ve kutsallara saygısı kalmamış zorba İsrail'i kınıyorum.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: Bu saldırıya Yahudiler'in de ses çıkarması gerekir.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: ABD, Kudüs'ü nasıl başkent ilan etmişse, bu saldırı bunun sonucudur.