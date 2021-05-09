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    polisi, Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı: Waters, "İsrail'i destekliyorum" diyen Biden'e sert çıktı

    polisi, Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı. Tam 205 Müslüman'ı yaraladı. 'un solisti , Biden'a "Sen nasıl hissederdin ? Evinden atılsan" diyerek Filistinliler'in dramını hatırlattı.

    Resmen biden!

    İsrail polisinin işgal altındaki 'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle saldırdı. 205 Filistinli yaralandı. terörüne, büyük tepki yağdı. 'nin acil toplanması istenirken, de ayağa kalktı:

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Zalim İsrail, terör devleti İsrail, mukaddesatlarını korumak, binlerce yıllık evlerine, yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan 'teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır.

    EMİNE ERDOĞAN: Asla kabul edilemez.
    MHP LİDERİ BAHÇELİ: İsrail terör devletidir.
    DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: İnsanlığa ve kutsallara saygısı kalmamış zorba İsrail'i kınıyorum.
    DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: Bu saldırıya 'in de ses çıkarması gerekir.
    İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: , Kudüs'ü nasıl başkent ilan etmişse, bu saldırı bunun sonucudur.

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    Haberler Dünya İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı: Waters, "İsrail'i destekliyorum" diyen Biden'e sert çıktı