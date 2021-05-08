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    • Dünya
    • 08.05.2021 22:16
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    • 08.05.2021 22:23
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    'nde İsrail zulmü! Mescid-i Aksa'ya gelen otobüsler geri çevrildi

    Terör Devleti İsrail'e bağlı polisler, 'ni Mescid-i Aksa'da geçirmek isteyen Filistinlileri taşıyan onlarca otobüsü  yakınlarından geri çevirdi.

    İsrail zulmü Kadir Gecesi'nde bile devam ediyor!

    Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polislerinin Kudüs yakınlarındaki Ebu Goş beldesine ulaşan otobüsleri durdurduğunu söyledi.



    Dibs, olay yerinde olduğuna dikkati çekerek, İsrail polisinin hiçbir gerekçe göstermeksizin otobüsleri durdurduğuna vurgu yaptı.

    İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya gelmeye çalışan İsrail vatandaşı Filistinlilerden 40 yaş altı kadın ve erkekleri geri döndürdüğünü belirten Dibs, otobüslerin Kudüs'e girişine izin vermediğini kaydetti.



    Dibs, otobüslerden indirilen 40 yaş altı Filistinlilerin ise Doğu Kudüs'ten gelenlerin araçlarıyla Aksa'nın yolunu tuttuğunu ifade ederek, İsrail polisinin hiçbir gerekçe göstermeden yaptığı bu uygulamanın bir "cezalandırma" yöntemi olduğunu dile getirdi.

    Birçok Filistinlinin de yaya olarak yollara düştüğünü belirten Dibs, yüzlerce Filistinliyi taşıyan en az 40 otobüsün geri çevrildiğini aktardı.



        İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırdı.



        NE OLMUŞTU?
        İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

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        İsrail zulmü Kadir Gecesi'nde bile devam ediyor!
        Haberler Dünya Kadir Gecesi'nde İsrail zulmü! Mescid-i Aksa'ya gelen otobüsler geri çevrildi