İsrail güçlerinin, dün akşam iftardan kısa bir süre sonra Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında plastik mermi ve ses bombalarıyla düzenlediği saldırılarda yaralananlara ilişkin Filistin Kızılayından yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, söz konusu saldırılarda 205 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği aktarıldı.
Yaralanmaların çoğunun plastik mermiyle yüz, göz ve göğüs bölgesinden olduğuna değinilen açıklamada, Filistin Kızılayının, hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede sahra hastanesi kurduğu ifade edildi.
Yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan akademiysen Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.
Akademiysen Prof. Dr. Esat Arslan'ın açıklamaları:
1979 yılında Ayetullah Hümeyni iktidara geldikten sonra Ramazan'ın son Cuma gününü Kudüs günü ilan etti. İsrail kuvvetleri yaptıklarını bunun üzerine bina ediyorlar.
Özellikle son Ramazan'ın son Cuma'sında bu olaylar çıkıyor.