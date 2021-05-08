



Bu olaylar yaşanırken İran'ın sesi yok. Haşdi Şabi birlikleri arasından Kudüs Tugayları vardı. Bu Kudüs lafını kullananlar İranlılardır.



Bu noktada İsrailliler bölgeye İrani bir faktörün girmesini istemediklerini ilan ediyor. Her iki tarafa baktığınız zaman bu mesajı açık açık veriyorlar.



Bu senenin başka bir önemi var. ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan'daki Ermeni sorunu tanıması buradaki Ermeni Mahallesi'ni hareketlendirdi.



Burası Taksim Meydanı kadar bir yerdir. Bütün olay burada işte. Burada 4 mahalle vardır. Bunlar Yahudi, Hristiyan ve Müslüman mahalleleri. Her yere ilanlar asmışlar kocaman.