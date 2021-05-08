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    • 08.05.2021 18:33
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    'ın başkenti 'de iftar saatinde bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

    Son dakika haberi... 'ın başkenti 'de iftar saatlerinde bir okulun önünde düzenlenen bombalı saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre 52 sivil de yaralandı.

    AA
    Afganistan'ın başkenti Kabil'de iftar saatinde bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

    'ın başkenti 'de okulun önünde iftar saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti.

    İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Seyid-ü Şüheda Okulu önünde bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

    52 SİVİL YARALANDI
    Saldırıda ilk belirlemelere göre 25 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 52 sivilin de yaralandığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.

    Görgü tanıkları ise saldırganın bomba yüklü araçla söz konusu okulun giriş kapısını hedef aldığını, saldırıda 30'un üzerinde sivilin öldüğünü öne sürdü.

    Saldırının olduğu bölgeye giden tüm caddeler trafiğe kapatıldı.

    Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

    Taliban ise saldırıyla bağlantılarının olmadığını ve saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

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    Haberler Dünya Afganistan'ın başkenti Kabil'de iftar saatinde bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var