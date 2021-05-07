Korona virüs salgınında ikinci dalganın etkisiyle sağlık sisteminin çöktüğü Hindistan'da günlük vaka ve ölüm sayıları endişe verici artış sürüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 414 bin 188 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 21 milyon 491 bin 598'e yükseldiği bildirildi. Ülkede son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı ile salgında yeni rekora ulaşılırken, 3 bin 915 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı da 234 bin 83'e yükseldi. Günlük vaka sayısının iki gündür 400 binin üzerinde seyrettiği Hindistan'da ölüm sayısı ise son 10 gündür 3 binin üzerinde.