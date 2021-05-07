İngiliz dış istihbarat servisi MI6, birkaç gün önce Kraliçe II. Elizabeth'in köpeklerini gezdirdiği ve ata bindiği Royal Lodge'a (Kraliyet Köşkü) girmeye kalkan iki kişiyi sorgulayacak.
31 yaşındaki Kafkas olduğu iddia edilen erkek ile 29 yaşındaki kadın Scotland Yard tarafından çiftleri aştıktan sonra yakalanmıştı. 3 günlük sorgu sonrası görevi MI6'ya devreden Londra Polis Teşkilatı, yakalananların ismini açıklamadı.
Çiftin Londra'daki evindeki aramalarda Royal Lodge'un ve odaların krokisinin bulunduğu belirtildi.
31 yaşındaki Kafkas olduğu iddia edilen erkek ile 29 yaşındaki kadın Scotland Yard tarafından çiftleri aştıktan sonra yakalanmıştı. 3 günlük sorgu sonrası görevi MI6'ya devreden Londra Polis Teşkilatı, yakalananların ismini açıklamadı.
Çiftin Londra'daki evindeki aramalarda Royal Lodge'un ve odaların krokisinin bulunduğu belirtildi.