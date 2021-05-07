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    MI6 devrede! 'a girmeye kalkan iki kişiyi sorgulanacak

    İngiliz dış istihbarat servisi MI6, birkaç gün önce Kraliçe II. Elizabeth'in köpeklerini gezdirdiği ve ata bindiği 'a (Kraliyet Köşkü) girmeye kalkan iki kişiyi sorgulayacak.

    MI6 devrede
    İngiliz dış istihbarat servisi MI6, birkaç gün önce Kraliçe II. Elizabeth'in köpeklerini gezdirdiği ve ata bindiği 'a (Kraliyet Köşkü) girmeye kalkan iki kişiyi sorgulayacak.

    31 yaşındaki Kafkas olduğu iddia edilen erkek ile 29 yaşındaki kadın tarafından çiftleri aştıktan sonra yakalanmıştı. 3 günlük sorgu sonrası görevi MI6'ya devreden , yakalananların ismini açıklamadı.

    Çiftin 'daki evindeki aramalarda Royal Lodge'un ve odaların krokisinin bulunduğu belirtildi.
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