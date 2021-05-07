American Airlines CEO'su Doug Parker, Müslüman çalışanlarıyla empati kurmak için oruç tuttuğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Parker, "Birçok Müslüman çalışanımız var. Onların oruçlu olduğunda neler yaşadığını hissetmek istedim. Onlara yardımcı olmalıyız. Belki de gelecek dönemde bazı çalışma standartlarında kolaylıklar sağlayabiliriz. Bu personelimizin şirkete bağlılığını daha da arttıracak" dedi.
Parker, "Birçok Müslüman çalışanımız var. Onların oruçlu olduğunda neler yaşadığını hissetmek istedim. Onlara yardımcı olmalıyız. Belki de gelecek dönemde bazı çalışma standartlarında kolaylıklar sağlayabiliriz. Bu personelimizin şirkete bağlılığını daha da arttıracak" dedi.