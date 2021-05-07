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    CEO'su , Müslüman çalışanlarını anlamak için oruç tuttu

    ’nin başkanı Parker, Müslüman çalışanlarını anlamak için bir gün oruç tuttu. Parker, "Birçok Müslüman çalışanımız var. Onların oruçlu olduğunda neler yaşadığını hissetmek istedim" dedi.

    Çok empatik!
    American Airlines CEO'su , Müslüman çalışanlarıyla empati kurmak için oruç tuttuğunu sosyal medya hesabından duyurdu.



    Parker, "Birçok Müslüman çalışanımız var. Onların oruçlu olduğunda neler yaşadığını hissetmek istedim. Onlara yardımcı olmalıyız. Belki de gelecek dönemde bazı çalışma standartlarında kolaylıklar sağlayabiliriz. Bu personelimizin şirkete bağlılığını daha da arttıracak" dedi.
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    Haberler Dünya American Airlines CEO'su Doug Parker, Müslüman çalışanlarını anlamak için oruç tuttu