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    • Dünya
    • 05.05.2021 18:55
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    • 05.05.2021 18:55
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    Bölücü terör örgütü PKK/YPG, 'de iftar öncesi bombalı araçla saldırdı: 5 çocuk yaralı

    ’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 5 çocuk yaralandı. Saldırının terör örgütü YPG/PKK üzerinde duruluyor.

    AA
    Bölücü terör örgütü PKK/YPG'den bombalı saldırı!

    'yla terörden arındırılan ilçe merkezinde park halindeki araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

    İftar öncesi düzenlenen terör saldırısında aracın çevresinde oynayan 5 çocuk yaralandı.

    Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edilirken, çevrede maddi zarar meydana geldi.

    Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

    Afrin ilçe merkezi 18 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

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    Haberler Dünya Bölücü terör örgütü PKK/YPG, Afrin'de iftar öncesi bombalı araçla saldırdı: 5 çocuk yaralı