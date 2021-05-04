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    • Dünya
    • 04.05.2021 18:07
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    • 04.05.2021 18:24
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    'da etkili olan koronavirüs varyantı ile ilgili dünyayı ürküten açıklama: 15 kat daha ölümcül

    koronavirüs kıyameti yaşıyor... sı ile sarsılan ülkede hastanelerde yer kalmazken ordu da göreve çağrıldı. Ülkede etkili olan varyant ile ilgili yapılan yeni açıklama tüm dünyayı tedirgin etti. Varyantın, öncellerine göre 15 kat daha ölümcül olduğu, hastaları 3 ila 4 gün içinde solunum cihazına mahkum ettiği bildirildi. İşte Hindistan'a felaketi yaşatan varyant ile iligli tüm detaylar...

    Hindistan'da kıyamet! Tüm dünyayı ürküten açıklama

    Hindistan, yeni tip koronavirüs salgınında en ölümcül dönemi yaşıyor. Ülke genelinde şimdiye dek 222 bin 408 kişi hayatını kaybederken son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 438 kişi olarak belirlendi.


    Sağlık sisteminin adeta çöktüğü ülkede hastalara yer bulunamazken, solunum cihazı ve doktor yetersizliği nedeniyle hayatını kaybedenler, günlük ölüm oranlarında ciddi bir yeri kaplıyor.



    15 KAT DAHA ÖLÜMCÜL!
    Koronavirüs fırtınasıyla sarsılan ülkede oluşan ağır tablodan sorumlu olan yeni tip koronavirüs varyantına ilişkin yapılan flaş bir açıklama ise, dünyanın geri kalanı için ciddi bir öenm taşıyor. Hint bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre, ülkedeki dramatik tablonun oluşmasına neden olan N440K varyantının yeni bir türü, çok daha büyük bir tehlike taşıyor.



    Ülkede en dramatik rakamların kaydedildiği Visakhapatnam kentinde görülen ve Hücresel ve Moleküler Biyoloji Merkezi (CCMB) tarafından A.P. strain olarak adlandırılan yeni koronavirüs varyantının, öncellerine göre 15 kat daha ölümcül olduğu tespit edildi.



        3 GÜN İÇİNDE SOLUNUM CİHAZINA MAHKUM EDİYOR
        Ülkede daha önce görülen tüm koronavirüs varyantlarından çok daha agresif olan A.P. strain'in çok daha kısa bir kuluçka ömrüne sahip olduğu açıklandı. Vücuda girdikten sonra 3 ila 4 gün arasında en şiddetli etkisini gösteren bu yeni varyantın, ülkede son haftalarda görülen dramatik tabloya neden olduğu sanılıyor.



        Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede daha önce görülen tüm koronavirüs türlerinden daha ölümcül olan A.P. strain varyantı, hastaları 3 ila 4 gün içinde solunum cihazına mahkum ediyor. Diğer türlere göre çok daha kısa temas süresinde çok daha bulaşıcı özelliğe sahip olan bu varyantın dünyaya yayılması halinde oluşabilecek yeni bir küresel salgın ise, yeni bir dalga endişelerini de beraberinde getiriyor.



        "KORKUNÇ BİR DALGAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"
        Öte yandan A Haber canlı yayına bağlanan Hintli Doktor Arvinder Singh Soin, "Korkunç bir dalgayla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı. Soin, mutant virüsün çok daha hızlı bulaştığını yayılım hızının da arttığı belirtti.

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