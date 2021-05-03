Son dakika: Dikkat çeken araştırma! Sıcak hava koronavirüs yayılımını...

Sonuçları "Scientific Reports" dergisinde yayınlanan araştırmada, ülkelerin coğrafi konumu nedeniyle değişkenlik gösteren sıcaklık, güneşlenme süresi ve nem oranı gibi faktörleri dikkate alan uzmanlar, ekvator çizgisinden uzaklaşıldığında her 1 derecelik enlem artışında milyon kişi başına Kovid-19 vaka sayısında yüzde 4,3'lük yükseliş olduğu sonucuna ulaştı.