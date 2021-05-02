Bugüne kadar 152 milyon kişinin etkilendiği, 3 milyondan fazla kişinin de can verdiği koronavirüs salgının ilk görüldüğü Çin'in Vuhan şehrinde hayat tamamen normale döndü.
VUHAN'DA 'KORONASIZ' MÜZİK FESTİVALİ
Beş günlük 1 Mayıs Ulusal Bayramı'nın ilk gününde Vuhan'da düzenlenen müzik festivalinde eğlence severler doyasıya müzik dinledi, dans etti.
Organizatör ekibinden bir temsilci Reuters'a bu yıl ziyaretçi sayısının kısıtlandığını söyleyerek Cumartesi günü yaklaşık 11.000 kişinin bulunduğunu ifade etti.