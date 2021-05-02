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    • Dünya
    • 02.05.2021 16:51
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    • 02.05.2021 17:00
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    Son dakika: 'dan şoke eden görüntüler! Binlerce kişilik müzik festivali!

    Dünya 'de ortaya çıkan ve hızla yayılan le savaş verirken virüsün sıfır noktası olan 'dan gelen görüntüler dünyayı şoke etti. Beş günlük 'nın ilk gününde 'da düzenlenen müzik festivalinde eğlence severler doyasıya müzik dinledi dans etti.

    Bugüne kadar 152 milyon kişinin etkilendiği, 3 milyondan fazla kişinin de can verdiği koronavirüs salgının ilk görüldüğü Çin'in Vuhan şehrinde hayat tamamen normale döndü.

    VUHAN'DA 'KORONASIZ' MÜZİK FESTİVALİ
    Beş günlük 1 Mayıs Ulusal Bayramı'nın ilk gününde Vuhan'da düzenlenen müzik festivalinde eğlence severler doyasıya müzik dinledi, dans etti.

    Organizatör ekibinden bir temsilci Reuters'a bu yıl ziyaretçi sayısının kısıtlandığını söyleyerek Cumartesi günü yaklaşık 11.000 kişinin bulunduğunu ifade etti.

        ÇOĞU KİŞİ MASKE TAKMADI
        Yetkililer gereken her alana bariyerler konduğunu ve güvenlik personelinin bu alanlarda sayıları kısıtladığını da sözlerine ekledi. Ancak bazı seyirciler dışında çoğu kişinin maske takmadığı görüldü.

        Öte yandan Çin'in paylaştığı resmi verilere göre ülkede bugüne kadar 90 bin 686 kişi koronavirüse yakalandı, 4 bin 636 kişi ise hayatını kaybetti.
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        Haberler Dünya Son dakika: Wuhan'dan şoke eden görüntüler! Binlerce kişilik müzik festivali!