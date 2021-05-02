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    • Dünya
    • 03.05.2021 01:00
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    • 03.05.2021 01:08
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    'da çı dehşeti! 15 yaşındaki çocuğu layarak komaya soktu

    'da çı dehşeti yaşandı. kentinde 15 yaşındaki çocuk ile asansöre binen kimliği belirsiz saldırgan, asansörün hareket etmesi ile çocuğa saldırarak gasp etti. Çocuğu dakikalarca layan saldırgan, çocuğun cep telefonunu çalarak olay yerinden kaçtı. Gaspçı tarafından yumruklanan çocuğun komaya girdiği bildirildi.

    İHA
    Yumrukla komaya soktu

    'da 15 yaşındaki bir çocuk asansörde a uğradı.

    YUMRUKLADI GASP ETTİ
    Çocuk ile asansöre binen kimliği belirsiz saldırgan, asansörün hareket etmesi ile çocuğa saldırarak gasp etti. Çocuğu dakikalarca layan saldırgan, çocuğun cep telefonunu çalarak olay yerinden kaçtı.

    KOMAYA GİRDİ
    Bina sakinleri, asansörde yerde yatan çocuğu görmelerinin ardından polisi ve ambulansı aradı. Hastaneye kaldırılan çocuğun kafatasının kırıldığı, beyin sarsıntısı geçirdiği ve komada olduğu aktarıldı

    Polisler tarafından asansörün güvenlik kamerası görüntülerinin çıkarıldığı ve gaspçının bulunması için çalışma başlatıldığı açıklandı.

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