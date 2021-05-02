Avrupa'nın, her fırsatta Türkiye hakkındaki algı oluşturma girişimleri devam ediyor.

Bunun bir örneğine Almanya merkezli Bild gazetesi tarafından imza atıldı.

Türkiye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tam kapanma dönemine denk geldi.

TÜRK POLİSİ HAKKINDA HADSİZ İFADELER

Polis ekipleri, Taksim'de özel güvenlik önlemleri aldı. Yasak kararına uymayan gruplar ise Taksim'e yürümeye çalıştı.

Bild, Türk polisi hakkında "Yetkililer, aşırı gaddarlığa girişti." şeklinde skandal ifade kullandı.

Algı operasyonuna soyunan gazete, Türk polisinin müdahale biçimine ilişkin "Dayaklar! Boğaza bastırmalar!" dedi.

ALMAN POLİSİNE GÜZELLEME

Almanya'daki 1 Mayıs kutlamalarını aktaran Bild'in, Alman polisi hakkındaki üslubu ise dikkat çekti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, eli coplu polisler, göstericileri acımasızca dövdü. Tomalar suyla müdahale ederken, göstericiler yaka paça gözaltına alındı.

"İSYANCILAR GÖZALTINDA"

Haberde; Berlin, Köln, Hamburg gibi şehirlerde düzenlenen yürüyüşlerde çıkan olaylara Alman polisinin müdahale ettiği bilgisi "Polis, 11 isyancıyı gözaltına aldı" şeklinde aktarıldı.

Türkiye'ye yönelik karalama kampanyası bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.