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    • Dünya
    • 02.05.2021 16:39
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    • 02.05.2021 16:44
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    gazetesinden iki yüzlülük! üzerinden Türk polisi hakkında algı oluşturmaya çalıştılar!

    Her fırsatta ’de yaşananları algı aracı olarak kullanan ’dan bir girişim daha geldi. gazetesi yürüyüşlerindeki müdahalelerde Türk polisini eşkıya olarak gösterirken Alman polisinin acımasızca müdahalesini güzelleyerek anlattı.

    Alman gazeteden iki yüzlülük! Türk polisi hakkında algı

    'nın, her fırsatta hakkındaki algı oluşturma girişimleri devam ediyor.

    Bunun bir örneğine merkezli gazetesi tarafından imza atıldı.

    Türkiye'de , koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tam kapanma dönemine denk geldi.

    TÜRK POLİSİ HAKKINDA HADSİZ İFADELER
    Polis ekipleri, 'de özel güvenlik önlemleri aldı. Yasak kararına uymayan gruplar ise Taksim'e yürümeye çalıştı.

    Bild, Türk polisi hakkında "Yetkililer, aşırı gaddarlığa girişti." şeklinde skandal ifade kullandı.

    Algı operasyonuna soyunan gazete, Türk polisinin müdahale biçimine ilişkin "Dayaklar! Boğaza bastırmalar!" dedi.

    ALMAN POLİSİNE GÜZELLEME
    Almanya'daki kutlamalarını aktaran Bild'in, Alman polisi hakkındaki üslubu ise dikkat çekti.

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, eli coplu polisler, göstericileri acımasızca dövdü. Tomalar suyla müdahale ederken, göstericiler yaka paça gözaltına alındı.

    "İSYANCILAR GÖZALTINDA"
    Haberde; , , gibi şehirlerde düzenlenen yürüyüşlerde çıkan olaylara Alman polisinin müdahale ettiği bilgisi "Polis, 11 isyancıyı gözaltına aldı" şeklinde aktarıldı.

    Türkiye'ye yönelik karalama kampanyası bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

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