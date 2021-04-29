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    • Dünya
    • 29.04.2021 23:24
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    • 29.04.2021 23:41
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    Süreç başladı! 'dan çekiliyor

    Son dakika haberleri... , 'dan personel ve ekipmanlarını çekmeye başladı. Net rakam vermekten kaçınan ABD'li yetkili asker ve sivil olmak üzere 100 civarında personel ve bazı ekipmanların çekildiğini bildirdi.

    AA
    ABD Afganistan'dan çekilmeye başladı

    ABD'den flaş Afganistan hamlesi geldi. ABD personel ve ekipmanlarını çekmeye başladı.

    Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, "Çekilme başladı. Tabii bu daha çekilmenin ilk aşaması, henüz çok sayıda personel ve ekipman çekilmiş değil ama başladı." dedi.

    Net rakam vermekten kaçınan yetkili, asker ve sivil olmak üzere 100 civarında personel ve bazı ekipmanların çekildiğini söyledi.

    "DAHA ÇOK SİVİL PERSONELİN ÇIKTIĞINI GÖRÜYOR OLACAKSINIZ"
    Yetkili, çekilen kişiler arasında askerlerin yanı sıra sivil Pentagon ve Dışişleri çalışanları ile sözleşmeli personelin de olduğunu kaydederek, "Dolayısıyla ilk başlarda daha çok sivil personelin çıktığını görüyor olacaksınız." dedi.

        BIDEN AÇIKLAMIŞTI
        ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekilme taahhüdünde bulunmuştu.

        Ancak Başkan Joe Biden yönetimi 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

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        ABD Afganistan'dan çekilmeye başladı
        Haberler Dünya Süreç başladı! ABD Afganistan'dan çekiliyor