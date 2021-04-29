ABD'den flaş Afganistan hamlesi geldi. ABD personel ve ekipmanlarını çekmeye başladı.
Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, "Çekilme başladı. Tabii bu daha çekilmenin ilk aşaması, henüz çok sayıda personel ve ekipman çekilmiş değil ama başladı." dedi.
Net rakam vermekten kaçınan yetkili, asker ve sivil olmak üzere 100 civarında personel ve bazı ekipmanların çekildiğini söyledi.
"DAHA ÇOK SİVİL PERSONELİN ÇIKTIĞINI GÖRÜYOR OLACAKSINIZ"
Yetkili, çekilen kişiler arasında askerlerin yanı sıra sivil Pentagon ve Dışişleri çalışanları ile sözleşmeli personelin de olduğunu kaydederek, "Dolayısıyla ilk başlarda daha çok sivil personelin çıktığını görüyor olacaksınız." dedi.