"DAHA ÇOK SİVİL PERSONELİN ÇIKTIĞINI GÖRÜYOR OLACAKSINIZ"

Yetkili, çekilen kişiler arasında askerlerin yanı sıra sivil Pentagon ve Dışişleri çalışanları ile sözleşmeli personelin de olduğunu kaydederek, "Dolayısıyla ilk başlarda daha çok sivil personelin çıktığını görüyor olacaksınız." dedi.