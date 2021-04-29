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    • Dünya
    • 29.04.2021 12:27
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    • 29.04.2021 12:56
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    SON DAKİKA: BM'den flaş Kıbrıs açıklaması: Elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız

    Son dakika haberine göre, , Kıbrıs meselesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Guterres, "Diyaloğu sürdürmek ve olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız." dedi.

    AA

    Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın son gün oturumu yapıldı.

    Cenevre'de kritik Kıbrıs zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu.

    Zirvede ortak zemin bulunamadığını belirten Guterres, 'Resmi müzakereler için yeniden görüşeceğiz' dedi.

    Guterres, yaptığı açıklamada, "Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık. Diyaloğu sürdürmek ve olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız" dedi.

    Son gelişmeleri değerlendiren CNN TÜRK Lefkoşa Temsilcisi Ömer Bilge, zirvede KKTC'nin ilk defa uluslararası alanda resmi tanınma talep ettiğini belirtti.

    Bilge, KKTC'nin bu adımının tarihi bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

    Zirvenin ilk iki gününün çok yoğun pazarlıklara sahne olduğunu belirten Bilge, KKTC'nin çözüm için 6 maddelik bir plan sunduğunu, bu planın en önemli özelliğinin iki tarafın da egemenliğinin tanınması gerektiğine vurgu yapması olduğunu belirtti.

    Cenevre'deki Kıbrıs konulu konferans 27 Nisan'da başlamıştı.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: BM'den flaş Kıbrıs açıklaması: Elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız