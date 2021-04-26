Darmstadt polisinden yapılan açıklamada, Hessen eyaletine bağlı Lorsch beldesinde meydana gelen olayda, çiftlik sahibi kadın ve oğlunun, iki kızgın boğanın darbeleri sonucu öldüğü belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 700 kilo ağırlığındaki hayvanların çiftlikten kaçtığı, birinin vurulduğu diğerinin ise başka bir beldede yakalandığı kaydedildi.

Alman medyasına konuşan aile yakınları ise "Aile olarak hala şoktayız. İki boğa bugün diğer 10 boğayla beraber kesilmek üzere mezbahaya götürüleceklerdi." ifadesini kullandı.