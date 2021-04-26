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    • Dünya
    • 26.04.2021 23:10
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    • 26.04.2021 23:10
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    'da kızgın 2 , bakımını yapan ve nu

    'da, 81 yaşındaki kadın ile 56 yaşındaki , bakımını yaptıkları iki nın saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Aile yakınları ise "Aile olarak hala şoktayız. İki boğa bugün diğer 10 boğayla beraber kesilmek üzere mezbahaya götürüleceklerdi." dedi.

    AA
    Kızgın boğalar, anne ve oğlunu öldürdü

    Darmstadt polisinden yapılan açıklamada, eyaletine bağlı beldesinde meydana gelen olayda, çiftlik sahibi kadın ve nun, iki kızgın nın darbeleri sonucu öldüğü belirtildi.

    Açıklamada, yaklaşık 700 kilo ağırlığındaki hayvanların çiftlikten kaçtığı, birinin vurulduğu diğerinin ise başka bir beldede yakalandığı kaydedildi.

    Alman medyasına konuşan aile yakınları ise "Aile olarak hala şoktayız. İki boğa bugün diğer 10 boğayla beraber kesilmek üzere mezbahaya götürüleceklerdi." ifadesini kullandı.

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