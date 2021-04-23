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    • Dünya
    • 24.04.2021 00:37
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    • 24.04.2021 00:47
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    Kız arkadaşının fotoğrafını da beğenen adamı kurşun yağmuruna tuttu

    'de bir kişi, kız arkadaşının da paylaştığı fotoğrafı beğenen şahsa 11 el ateş ederken, olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralanan Di Bella’nın ise hala hastanede olduğu ve hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

    İHA
    Kız arkadaşının fotoğrafını beğenen adamı kurşunladı

    'in başkenti 'in Merlo semtinde 23 yaşındaki , Micaela adındaki kız arkadaşının da paylaştığı fotoğrafı beğenen adlı şahsı kurşun yağmuruna tuttu. Olay sırasında Jaime'nin, motosikleti ile Di Bella'nın kullandığı araca yaklaşmasının ardından silahını çeken Jaime, Di Bella'nın aracına art arda en az 11 el ateş etti. Mermilerden birinin boynuna isabet etmesi sonucu kullandığı aracın kontrolünü kaybeden Di Bella, yol kenarındaki direğe çarparak durdu. Bir görgü tanığının polisi araması üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Di Bella ise hastaneye kaldırıldı.

    Polis, hastaneye kaldırılmadan önce kendisini vuran şahıs hakkında konuşan Di Bella'nın, "Ateş eden kişi arkadaşım Micaela'nın erkek arkadaşı Nicolas'tı" ifadelerini kullandığını belirtti.

    Polis, olay yerinde toplanan mermi kovanlarının sayılmasının ardından Jaime'nin en az 11 el ateş ettiğini doğruladı. Polis yetkilileri, ilk başta olay yerinden kaçan Jaime'nin, daha sonra kullandığı saldırıda kullandığı silah ve motosikletiyle birlikte Buenos Aires'in Matera bölgesindeki polis karakoluna teslim olduğunu ifade etti. Yaralanan Di Bella'nın ise hala hastanede olduğu ve hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi. Olay ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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    Haberler Dünya Kız arkadaşının fotoğrafını sosyal medyada beğenen adamı kurşun yağmuruna tuttu