ABD'li bir baba ile oğlunun nişanlısıyla ilişki yaşadığı ve bir çocuk sahibi oldukları ortaya çıktı. Evli ve 4 çocuk sahibi 61 yaşındaki baba Jeff Scholl ile 25 yaşındaki Mackenzie Yocum ABD basınına mutluluk pozları verdi.