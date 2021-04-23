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    • Dünya
    • 23.04.2021 16:26
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    • 23.04.2021 16:53
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    'de bir kadın nişanlısının evli babasından çocuk dünyaya getirdi

    ’nin eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki m, nişanlısının 61 yaşındaki evli babasından çocuk dünyaya getirdi. Yocum, nişanlısının babası ile ilişkiye başladıklarını, ilişkilerini 6 ay kadar gizli tuttuklarını kaydederek, “Pişman olduğum tek şey dürüst olmamak ve önceki ilişkilerimiz bitmeden Jeff ile bir ilişki kurmak” dedi.

    DHA
    Nişanlısının babasıyla sevgili oldu

    ABD'li bir baba ile oğlunun nişanlısıyla ilişki yaşadığı ve bir çocuk sahibi oldukları ortaya çıktı. Evli ve 4 çocuk sahibi 61 yaşındaki baba Jeff Scholl ile 25 yaşındaki Mackenzie Yocum ABD basınına mutluluk pozları verdi.

    6 AY GİZLİ TUTTULAR
    Illinois kentinde yaşayan Mackenzie Yocum, nişanlısıyla yaşadığı sorunlar döneminde nişanlısının babası olan 61 yaşındaki Jeff Scholl'un kendisiyle ilgilendiğini ve bu sırada yakınlaştıklarını ifade etti.

    Yocum, nişanlısının babası ile ilişkiye başladıklarını, ilişkilerini 6 ay kadar gizli tuttuklarını kaydederek, "Pişman olduğum tek şey dürüst olmamak ve önceki ilişkilerimiz bitmeden Jeff ile bir ilişki kurmak" dedi.
        Haberler Dünya ABD'de bir kadın nişanlısının evli babasından çocuk dünyaya getirdi