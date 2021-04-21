Microsoft'un kurucusu Bill Gates, son birkaç yılda yaptığı arsa yatırımları ile dikkat çekti. Arazilerinin toplamı 242 bin metrekareyi geçti. Milyoner işadamının Türkiye'de toplam 56 bin dönüm arazi aldığı, bunun bir kısmının da Kastamonu'da olduğu gündeme geldi.

İddia, Kastamonuluları çok mutlu etti. Bölge halkı "Başımıza Bill Gates kuşu kondu" dedi. Twitter yorumları ise herkesi gülümsetti:

FABRİKA açıp da memleketime zarar vermese bari.

ASLEN Taşköprülüymüş bu Bill Gates!

SİYEZİN peşindedir kesin.

PANCAR, sarımsak falan eker herhalde.

BİR gün Kastamonu'nun kıymeti 'Bill'inecekti!

KADERDE Bill Gates'le komşu olmak da varmış.

BEN de yıllardır Kastamonu'yu kütüğümden nasıl silerim diye uğraşıyorum.