Atlantik Okyanusu'nda geçen sene meydana gelen 30 fırtına en az 400 kişinin ölümüne ve 41 milyar dolar zarara neden olurken, aşırı sıcak hava dalgaları, şiddetli kuraklıklar ve orman yangınları da milyarlarca dolar ekonomik kayba ve birçok ölüme yol açtı.

2020'in ilk yarısında ise büyük ölçüde hidrometeorolojik tehlikeler ve afetler nedeniyle yaklaşık 9,8 milyon kişi yerinden oldu.