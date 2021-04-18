



BABASI TÜRKLERLE SAVAŞTI

Edinburgh Dükü Prens Philip'in babası, Yunanistan ve Danimarka Prensi Andrew'dir... Yunan Kralı George'nin 4 oğlundan en küçüğü, Kral Konstantin'in de kardeşidir. İkinci Kolordu Komutanı olarak 23 Ağustos-13 Eylül 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi'ne katıldı. İşgal ettiği her köyü yakıp yıktı. Prens Andrew'in hedefinde Ankara'yı almak vardı. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün stratejileri karşısında ordusu bozuğuna uğradı. Böylece amacına ulaşamadı. Kasım 1922'de Korfu'da tutuklandı. Önce idam, ardından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bir İngiliz kruvazörü ile ailesini ve 18 aylık olan oğlu Prens Philip'i de yanına alarak İtalya'ya kaçtı. Philip, 1939 yılında 18 yaşındayken İngiliz Kraliyet Donanması'na katıldı. 1947'de Prenses Elizabeth ile evlenip 1952'de Birleşik Krallık Prensi unvanını aldı.