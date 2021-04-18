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    İngiltere karalar bağladı! Edinburgh Dükü son yolculuğuna uğurlandı

    Kalp yetmezliğinden hayatını kaybeden Edinburgh Dükü , kraliyet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törende tüm aile siyahlar içinde yer aldı.

    İngiltere karalar bağladı

    İngiltere Kraliçe 2. Elizabeth'in 73 yıllık eşi Edinburgh Dükü Prens Philip (99) son yolculuğuna uğurlandı. Philip için Windsor Şatosu'ndaki St. George's Şapeli'nde kraliyet töreni yapıldı.



    Törene, Corona tedbirleri kapsamında 30 kişi katıldı. Philip'in tabutunun üzerinde, köklerinin geldiği Danimarka ve Yunan bayraklarından simgeler yer aldı. Tabutu, kendisinin tasarladığı özel bir Land Rover'la taşındı. Kortejde hepsi siyahlar giymiş olan çocukları, Prens Charles, Prenses Anne, Prens Andrew, Prens Edward ile torunları Prens Wililam, Peter Phillips, Prens Harry yer aldı. Araları kötü olan Prens William ile Prens Harry'nin arasında Prenses Anne'in oğlu Peter Phillips yer aldı.



    Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninde çok üzgün olduğu görüldü.



    Polis, cenaze öncesi kanalizasyonda bile arama yaptı.



        YUNAN BAYRAĞI İLE UĞURLANDI
        İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, dün Londra'da defnedildi. Pandemi nedeniyle törene sadece 30 kişi gitti. Tabuttaki Yunan bayrağı dikkati çekti.



        BABASI TÜRKLERLE SAVAŞTI
        Edinburgh         Dükü Prens Philip'in babası, Yunanistan ve Danimarka Prensi Andrew'dir... Yunan Kralı George'nin 4 oğlundan en küçüğü, Kral Konstantin'in de kardeşidir. İkinci Kolordu Komutanı olarak 23 Ağustos-13 Eylül 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi'ne katıldı. İşgal ettiği her köyü yakıp yıktı. Prens Andrew'in hedefinde Ankara'yı almak vardı. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün stratejileri karşısında ordusu bozuğuna uğradı. Böylece amacına ulaşamadı. Kasım 1922'de Korfu'da tutuklandı. Önce idam, ardından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bir İngiliz kruvazörü ile ailesini ve 18 aylık olan oğlu Prens Philip'i de yanına alarak İtalya'ya kaçtı. Philip, 1939 yılında 18 yaşındayken İngiliz Kraliyet Donanması'na katıldı. 1947'de Prenses Elizabeth ile evlenip 1952'de Birleşik Krallık Prensi unvanını aldı.



        Prens Philip'in babası Andrew 1921'de Afyonkarahisar'da "Sultan Divani Hazretleri"nin türbesini çizmeleriyle ziyaret etmiş... Ardından da emir verip Yunan askerlerine türbeyi yaktırmış.

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