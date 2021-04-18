İngiltere Kraliçe 2. Elizabeth'in 73 yıllık eşi Edinburgh Dükü Prens Philip (99) son yolculuğuna uğurlandı. Philip için Windsor Şatosu'ndaki St. George's Şapeli'nde kraliyet töreni yapıldı.
Törene, Corona tedbirleri kapsamında 30 kişi katıldı. Philip'in tabutunun üzerinde, köklerinin geldiği Danimarka ve Yunan bayraklarından simgeler yer aldı. Tabutu, kendisinin tasarladığı özel bir Land Rover'la taşındı. Kortejde hepsi siyahlar giymiş olan çocukları, Prens Charles, Prenses Anne, Prens Andrew, Prens Edward ile torunları Prens Wililam, Peter Phillips, Prens Harry yer aldı. Araları kötü olan Prens William ile Prens Harry'nin arasında Prenses Anne'in oğlu Peter Phillips yer aldı.
Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninde çok üzgün olduğu görüldü.
Polis, cenaze öncesi kanalizasyonda bile arama yaptı.