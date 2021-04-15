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    • 16.04.2021 01:29
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    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına '’ye tatile gidin' çağrısı: Desteğimizi göstermeliyiz

    Ukrayna Devlet Başkanı 'den vatandaşlarına flaş çağrısı geldi. Türkiye’ye Ukrayna’ya desteğinden dolayı teşekkür etti. Zelenskiy, "i geliştirmemiz ve Türkiye’yi desteklediğimizi göstermemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    DHA
    Zelenskiy'den 'Türkiye'ye gidin' çağrısı

    Ukrayna Devlet Başkanı , Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısının ardından ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    "ERDOĞAN'A MİNNETTARIM"
    Türkiye'ye 10 Nisan'da yaptıkları ziyaretin çok iyi geçtiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Türkiye devletine, özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım. Kendisi gerçekten Ukrayna'yı destekliyor" dedi.

    "KIRIM'I DESTEKLEMESİ ÖNEMLİ"
    Ziyaret sırasında önemli anlaşmalara imza atıldığını ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı, "Jeopolitik sorundan bahsederken, bugün en önemlisi, Ukrayna'nın huzuru ve partnerlerimizin desteği. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'yı desteklemesi, geçici olarak işgal altındaki topraklarımızı desteklemesi, Kırım'ı desteklemesi önemli. Bizim duruşumuzu desteklemesi, Kırım'ın ilhakını tanımaması önemli" diye konuştu.

    'TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEDİĞİMİZİ GÖSTERMELİYİZ'
    Zelenskiy, 'nın Türkiye'ye uçuşları sınırlamasına da değerlendirerek, Ukrayna vatandaşlarına Türkiye'ye tatile gitmeleri çağrısı yaptı.

    Ukrayna ve Türkiye arasında akışının artırılabileceğini belirten Zelenskiy, "Duydunuz, Ruslar, Rusya Federasyonu'ndan Türkiye'ye turizmi sınırlayacaklarını söylediler. Bu onların kişisel meselesi. Bizim ise tam tersi, turizmi geliştirmemiz ve Türkiye'yi desteklediğimizi göstermemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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