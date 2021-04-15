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    • 15.04.2021 23:31
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    Paşinyan, Putin'in kim olduğunu unuttu! " Cumhurbaşkanı..."

    karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan ülkesinde protestolarla gündeme geliyor. Paşinyan bu kez, Rusya Devlet Başkanı Putin'den bahsederken ilginç bir gafa imza atarak gündem olmayı başardı.

    Paşinyan Putin'i unuttu

    karşısında uğradıkları hezimet sonrası sık sık ülkesinde maruz kaldığı protestolarla gündeme gelen bu kez ilginç bir gafta gündeme geldi.

    PUTİN'İN KİM OLDUĞUNU UNUTTU
    Paşinyan yaptığı konuşmada 'daki çatışmalar ve bunlara ilişkin varılan üç ateşkes anlaşmasından bahsederken "ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransa Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in 1 Ekim'de yaptıkları açıklamaya göre..." ifadelerini kullandı.

    Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e yanlışlıkla 'Fransa Cumhurbaşkanı' olarak anması sosyal medyada da geniş yer aldı.

    Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de alevlenen çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı , Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 10 Kasım'da imzaladıkları anlaşmayla sona ermişti.

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