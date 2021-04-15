Azerbaycan karşısında uğradıkları hezimet sonrası sık sık ülkesinde maruz kaldığı protestolarla gündeme gelen Nikol Paşinyan bu kez ilginç bir gafta gündeme geldi.

PUTİN'İN KİM OLDUĞUNU UNUTTU

Paşinyan yaptığı konuşmada Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve bunlara ilişkin varılan üç ateşkes anlaşmasından bahsederken "ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransa Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in 1 Ekim'de yaptıkları açıklamaya göre..." ifadelerini kullandı.

Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e yanlışlıkla 'Fransa Cumhurbaşkanı' olarak anması sosyal medyada da geniş yer aldı.

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de alevlenen çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 10 Kasım'da imzaladıkları anlaşmayla sona ermişti.