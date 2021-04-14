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    • 15.04.2021 06:39
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    SON DAKİKA: İsrail polisi teravih namazından çıkan Filistinlilere saldırdı

    Son dakika haberi! İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere saldırdı. Çıkan olaylarda 5 Filistinli gözaltına alındı.

    İHA
    İsrail'den teravih vakti alçak saldırı!

    İsrail'in işgali altındaki 'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinliler teravih namazını eda etmeye devam ediyor. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da teravih namazının kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere saldırdı.


    SES BOMBASI VE ATLI POLİSLER
    Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Filistinlilere Eski Şehir bölgesinin ana kapılarından Şam Kapısı'na geldikleri sırada saldırdığını belirtti. Tekbir ve sloganlar atan Filistinlilere, İsrail güçleri ses bombasıyla ve atlı polis ile müdahale etti.


    5 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDILAR
    Çıkan olaylarda 5 Filistinli'nin göz altına alındığı ve yaralanan olmadığı bildirildi.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: İsrail polisi teravih namazından çıkan Filistinlilere saldırdı