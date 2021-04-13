Aşı sertifikası bilmecesi! AB üyelerini dikkat çeken uyarı!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bu yaz seyahatlerde kullanılmak üzere çıkarılması beklenen aşı sertifikasının üye ülkelerce başka amaçlarla kullanılması durumunda iç yasal düzenlemelerin buna uygun hale getirilmesi gerektiğini bildirdi.
AB Komisyonu üyesi Didier Reynders, Avrupa Parlamentosunun Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesinde aşı sertifikası konulu toplantısında sertifikayla ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Sertifikayla bu yazdan önce AB içindeki seyahatlerin kolaylaştırılmasının amaçlandığını aktaran Reynders, AB'nin hazırladığı yasal zeminin belgenin "sadece seyahatlerde kullanımına" izin vereceğini söyledi.
Reynders, dijital belgenin kültürel faaliyetler, spor müsabakaları veya başka etkinliklerde kullanılabilmesi için üye ülkelerin yasalarını buna uygun hale getirmesi gerektiğini vurguladı.
Didier Reynders, aşı sertifikasının hava taşımacılığında kullanımı konusunda bilgi verirken de hava yolu şirketlerinin yolcuların sertifikalarını kontrol edebileceğini aktardı.