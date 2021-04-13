Aşı sertifikası bilmecesi! AB üyelerini dikkat çeken uyarı!

AB'de onaylı aşılar kabul edilecek ancak AB ülkeleri başka aşıları kabul edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek. Gelecekte başka bir ülkenin aşı sertifikasının tanınması için AB'de onaylı aşıların kullanılmış olması gerekecek ancak AB ülkeleri yine kendileri hangi aşıların tanınacağına karar verebilecek.