İslam dünyasının ilk kıblesi Mescid-i Aksa’da Ramazanın ilk teravih namazı eda edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl sadece Harem-i Şerif görevlilerinin teravih kıldığı Mescid-i Aksa, bu sene yeniden Müslümanlarla doldu.
RAMAZAN BOYUNCA İBADETE AÇIK OLACAK
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden 23 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada Mescid-i Aksa'nın ramazan ayı boyunca ibadete açık olacağı belirtilmişti.
Harem-i Şerif'te her yıl ramazan ayı boyunca günlük ortalama 10 bin Müslüman ibadet ediyor, bu sayı cuma günleri 150 bine kadar çıkıyor.
Ramazan ayının başlangıcı için hilali çıplak gözle görmenin esas alındığı Filistin'de, Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin hilalin görüldüğü ve salı gününün ramazanın ilk günü olacağını ve ilk teravihlerin bu akşamı kılınacağını duyurmuştu.