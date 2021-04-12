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    • 12.04.2021 19:29
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    ve 'dan kritik zirvesi: Blinken, Stoltenberg ile görüştü

    Dışişleri Bakanı , ziyareti öncesinde ile başta 'nın sınırına yaptığı askeri yığınak olmak üzere bölgedeki güvenlik konularını görüştü.

    AA
    ABD ve NATO'dan kritik Ukrayna zirvesi

    Dışişleri Sözcüsü , yaptığı yazılı açıklamada Blinken'ın Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

    Price, "Blinken ile Stoltenberg, 'nın işgali altındaki 'da ve sınır boylarında saldırgan askeri yığınağını durdurması gereği dahil birçok konuyu ele aldı." ifadelerini kullandı.

    BRÜKSEL'E GİDECEK
    Blinken ile Stoltenberg'in liderler zirvesine yönelik planları da ele aldığını belirten Price, ikilinin aynı zamanda 'daki barış görüşmelerine dair görüşlerini de paylaştıklarını aktardı.

    Blinken , Afganistan ve Ukrayna meselelerini görüşmek üzere yarın 'e gidecek.

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