Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Ev inşaatı sırasında hazine buldular!

425 ALTIN SİKKE ORTAYA ÇIKMIŞTI

İsrail'in orta kesimindeki bir mahallede gerçekleşen inşaat sırasında, genç gönüllüler Abbasi döneminden kalma 425 altın sikkeyi Ağustos 2020'de bulmuştu. 18 Ağustos'ta gerçekleşen keşifle ortaya çıkan dev hazine dünya çapında büyük ses getirmişti.

Kazıyı yöneten İsrail Tarihi Eserler Dairesi'nden Liat Nadav-Ziv ve Elie Haddad yazılı açıklamalarında "Bu hazineyi 1100 yıl önce oraya gömen kişinin onu geri çıkarmayı amaçlıyor olması gerekiyor. Hatta yerinden kıpırdamaması için çömleği çivilemiş" demiş ve eklemişti.

"Altın para, hele de bu kadar büyük miktarda altın para çok nadir bulunuyor. Arkeolojik kazılarda hemen hemen hiç altın para bulmayız çünkü altın çok değerli olduğundan, eritilerek ve yeniden dökülerek nesilden nesile aktarılır.

Havayla temas ettiklerinde oksitlenmeyen saf altından bu paraları bir gün önce gömülmüşçesine iyi durumda bulduk. Bu bölgede yaşayanlar ile uzak bölgeler arasındaki uluslararası ticarete işaret ediyor olabilir."