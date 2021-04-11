Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Ev inşaatı sırasında hazine buldular!

Hindistan'ın Telanga eyaletindeki bir köyde ev inşaatı için kazı yapan işçiler, 8 Nisan tarihinde arazide içi altın ve gümüş dolu bir çömlek keşfetti. Çömleğin içinde bir yakut bile vardı.
Jangaon bölgesine bağlı Pembarthi köyünde bulunan çömlekten yaklaşık 190 gram ağırlığında altın; 1,72 kilogram ağırlığında gümüş takılar çıktı. Yaklaşık bir metre derinlikte bulunan eşyalar daha sonra yetkililere teslim edildi.
The Indian Express'in haberine göre, hazinenin dini öneme sahip olduğunu öne süren bölge sakinleri dua etti. Arazinin sahibi Narsimha adlı kişinin çömleğe dokunduktan sonraki histerik davranışları kameraya yansıdı.
Jangaon Bölge Memuru Rajendra Prasad, "Keşfin haberini aldıktan sonra değerli eşyaları kurtardık. Ayrıca arazi sahibine, bir sonraki emre kadar bölgede herhangi bir kazı faaliyetine başlamaması yönünde talimat verdik" dedi. Yetkililer çömleğin içinden 51 altın boncuk, 22 altın küpe, 11 altın kolye; 26 gümüş çubuk, 5 gümüş zincir çıktığını açıkladı. 6,5 gram ağırlığında bir yakut bulunduğu da kaydedildi.