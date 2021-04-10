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    • 10.04.2021 17:30
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    Son dakika: resmen felaketi yaşıyor! Son 24 saatte 947 kişi koronavirüsten öldü

    Son dakika haberi... Aralık 2019'da 'in kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs, 'da da etkisini sürdürüyor. 'de yeni tip koronavirüs (-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 947 artarak 561 bin 74'e çıktı.

    AJANSLAR
    ABD'de Kovid-19'dan ölümler artıyor

    Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı, bir günde 81 bin 666 artarak 31 milyon 85 bin 251'e yükseldi.

    Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 947 artarak 561 bin 74'e yükseldi.



    CALIFORNIA İLK SIRADA YER ALIYOR
    California 3 milyon 693 binden fazla vaka ve 60 bin 286 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 822 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 111 binden fazla vakayla Florida izliyor.



    66 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI
    ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 114 milyondan fazla kişiye ilk doz, 68 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.



        ABD'Yİ BREZİLYA VE HİNDİSTAN TAKİP EDİYOR
        Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 13 milyon 373 bini aşkın vakayla Brezilya ve 13 milyon 205 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.



        Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 348 bini geçen ölü sayısı ile Brezilya, 207 binden fazla ölümle Meksika izliyor.

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        Haberler Dünya Son dakika: ABD resmen felaketi yaşıyor! Son 24 saatte 947 kişi koronavirüsten öldü