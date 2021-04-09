''DMX'' adıyla bilinen ABD'li ünlü rapçi Earl Simmons hayatını kaybetti.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Global News'ün haberine göre, 50 yaşındaki Simmons'un ailesi, bu hafta başında kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan rap sanatçısının New York'taki White Plains Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini doğruladı.

Simmons'un ailesi, ünlü rapçinin tedavi gördüğü hastanede yaşam destek ünitesinde kaldığını belirterek, vefatını duyurmaktan büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Ailesi, Simmons'u sonuna kadar savaşan bir savaşçı olarak nitelendirerek, ''Dünya çapında sayısız hayrana ilham verdi ve ikonik mirası sonsuza kadar yaşayacak.'' ifadesini kullandı.

EARL SİMMONS DMX KİMDİR?

DMX 18 Aralık 1970'de ABD, Baltimore, Maryland'de dünyaya geldi.

DMX ya da Dog Man X ve Dark Man X olarak bilinen hip hop müzik sanatçısı; dünyanın önde gelen gangsta rapperlarındandır.

Şarkıları popüler müziğe olan tepkisiyle öne çıkmıştı.