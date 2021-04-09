Bill Gates'in adını duyunca aklınıza ne gelir? Microsoft, Windows, belki bir de son yıllarda küresel ısınma ve Covid-19'la ilgili açıklamaları... Peki Bill Gates'in halihazırda ABD'deki en büyük tarım arazisi sahibi olduğunu biliyor muydunuz?
Bu gerçek, ABD'de yayımlanan bir sektör dergisi olan Land Report sayesinde ortaya çıktı.
Derginin Ocak 2021 sayısında yayımlanan bir listeyle, 65 yaşındaki Gates, ülkede kamu arazileri dışındaki en geniş tarım topraklarına sahip kişi ilan edildi. Land Report'un edindiği bilgiye göre, Gates'in sahip olduğu arazilerin toplam yüzölçümü 242.000 akreyi (yaklaşık 980 kilometrekare veya 98.000 hektar) buluyor.
İngiliz Telegraph gazetesi, Gates'in sahip olduğu tarım arazilerinin genişliğinin İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'e ait tarım topraklarından bile daha fazla olduğunu vurguladığı haberinde, bu durumu mercek altına aldı: Bir teknoloji milyarderi olan Gates'in tarım arazilerine bu kadar büyük yatırımlar yapmasının altında ne yatıyor? İşte gazetenin dosyasından çok çarpıcı satır başları...
25 YILLIK BİR STRATEJİ ZİNCİRİNİN SON HALKASI
Seattle'da doğup büyüyen, halen de orada yaşayan Gates'in satın aldığı arazilere bakıldığında, ABD'nin 19 eyaletine yayılmış olduğunu görmek mümkün. Özellikle de Louisiana, Arkansas, Arizona gibi eyaletlerde verimli topraklar satın alan Gates'in bu yatırımları 25 yıllık bir finans stratejisinin ürünleri olarak görülüyor.