İngiliz Telegraph gazetesi, Gates'in sahip olduğu tarım arazilerinin genişliğinin İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'e ait tarım topraklarından bile daha fazla olduğunu vurguladığı haberinde, bu durumu mercek altına aldı: Bir teknoloji milyarderi olan Gates'in tarım arazilerine bu kadar büyük yatırımlar yapmasının altında ne yatıyor? İşte gazetenin dosyasından çok çarpıcı satır başları...

25 YILLIK BİR STRATEJİ ZİNCİRİNİN SON HALKASI

Seattle'da doğup büyüyen, halen de orada yaşayan Gates'in satın aldığı arazilere bakıldığında, ABD'nin 19 eyaletine yayılmış olduğunu görmek mümkün. Özellikle de Louisiana, Arkansas, Arizona gibi eyaletlerde verimli topraklar satın alan Gates'in bu yatırımları 25 yıllık bir finans stratejisinin ürünleri olarak görülüyor.