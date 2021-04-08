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    • 08.04.2021 19:32
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    'yi sallayan olay! Amerikan Futbol Ligi (NFL) oyuncusu 5 kişiyi öldürüp intihar etti

    Son dakika haberleri... 'de dehşete düşüren olayı kullanıyor. Eski Amerikan Futbol Ligi (NFL) oyuncusu 'ın 5 kişiyi öldürüp intihar ettiği öğrenildi.

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    ABD'de şok 5 kişiyi öldürüp intihar etti!

    ABD'de Eski Amerikan Futbol Ligi (NFL) oyuncusu Phillips Adams'ın 5 kişiyi öldürüp intihar ettiği açıklandı.

    York İlçe Şerifi ofisine dayandırılan haberde, eyaletin önde gelen doktorları arasındaki Robert Lesslie (70) ile 4 kişiyi daha öldüren eski NFL oyuncusu Phillips Adams'ın (33), bu sabah doktorun evine yakın bir evde 45 kalibrelik tabancayla intihar ettiği belirtildi.

    DOKTORUNU VURDU
    Salı günü, Rock Hill bölgesinde kendisini tedavi eden doktorunu ziyarete giden Adams'ın, bilinmeyen bir sebepten doktoru Lesslie ile eşi Barbara'yı (69) ve 9 ila 5 yaşlarındaki 2 torununu da silahıyla vurarak öldürdüğü bildirildi.

    York İlçe Şerif Bürosu sözcüsü Trent Faris, Lesslie'nin evinde çalışan James Lewis'in de (38) evin bahçesinde Adams tarafından vurularak öldürüldüğünü, yaralanan bir kişinin ise "ciddi kurşun yaraları" nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

        Adams'ın, South Carolina State, 49ers ve Atlanta Falcons gibi birçok takımda defans futbolcusu olarak forma giydiği, daha sonra geçirdiği sakatlıklar yüzünden futbolu bıraktığı kaydedildi.

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