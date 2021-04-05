



Bunun üzerine Richard Ward'un Londra'daki salonuna tam 4 bin rezervasyon geldi! Saç kesimini 275 sterline (Yaklaşık 3 bin 200 lira) yapan Ward'ın bu süreçte 1.5 milyon sterlin (Yaklaşık 17 milyon lira) kazanacağı iddia edildi.