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    saçlarını 'a emanet etti

    saçlarını kuaför 'a emanet etti. Bunun üzerine Richard Ward'un 'daki salonuna tam 4 bin rezervasyon geldi! Saç kesimini 275 sterline (Yaklaşık 3 bin 200 lira) yapan Ward'ın bu süreçte 1.5 milyon sterlin (Yaklaşık 17 milyon lira) kazanacağı iddia edildi.

    Haki'Kate'n ilginç

    İngiliz Kraliyet Ailesi, her daim giyim kuşamıyla gündeme geldi. Cambridge Düşesi Kate Middleton ise ailenin en sevilen üyesiydi. Düşes, çok beğenilen saçlarını İngiliz kuaför Richard Ward'a emanet etti.



    Binlerce kadın, ünlü kuaföre saçlarını kestirmek için sıraya girdi. Karantina yasaklarının kademeli olarak kalktığı İngiltere'de kuaförlerin 12 Nisan'da açılacağı belirtildi.



    Bunun üzerine Richard Ward'un Londra'daki salonuna tam 4 bin rezervasyon geldi! Saç kesimini 275 sterline (Yaklaşık 3 bin 200 lira) yapan Ward'ın bu süreçte 1.5 milyon sterlin (Yaklaşık 17 milyon lira) kazanacağı iddia edildi.




        Düşes, Richard Ward'a kestirdiği saçlarına sık sık Hindistan cevizi yağı ve elma sirkesi ile bakım yapıyor.

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