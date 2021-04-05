Dünya, gözünü Mısır'daki Süveyş Kanalı'na dikti. 24 Mart'ta kanaldan geçerken karaya oturan Tayvan merkezli yük gemisi Evergreen, deniz trafiğini kilitledi. Küresel ticarete günlük 10 milyon dolara yakın zarar verdi. Geminin dümeninde Mısır'ın ilk kadın kaptanı Marwa Elselehdar olduğu iddia edildi.
Dün, sosyal medyadan açıklama yapan 29 yaşındaki kaptan Elselehdar "İftiralarla beni hedef gösterdiler. Gemi karaya oturduğunda ben İskenderiye'de Aida IV adlı gemide çalışıyordum" dedi. Mısır ise Evergreen şirketinden 1 milyar dolar tazminat istiyor.
Marwa Elselehdar, iddialara sert yanıt verdi.
Dün, sosyal medyadan açıklama yapan 29 yaşındaki kaptan Elselehdar "İftiralarla beni hedef gösterdiler. Gemi karaya oturduğunda ben İskenderiye'de Aida IV adlı gemide çalışıyordum" dedi. Mısır ise Evergreen şirketinden 1 milyar dolar tazminat istiyor.
Marwa Elselehdar, iddialara sert yanıt verdi.