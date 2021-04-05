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    Kaptan selehdar '' iddialarına sert tepki gösterdi

    Dünya, gözünü 'daki 'na dikti. 24 Mart'ta kanaldan geçerken karaya oturan merkezli yük gemisi , deniz trafiğini kilitledi. Küresel ticarete günlük 10 milyon dolara yakın zarar verdi. Geminin dümeninde Mısır'ın ilk kadın kaptanı selehdar olduğu iddia edildi.

    Toz dümen!
    Dünya, gözünü 'daki Süveyş Kanalı'na dikti. 24 Mart'ta kanaldan geçerken karaya oturan merkezli yük gemisi Evergreen, deniz trafiğini kilitledi. Küresel ticarete günlük 10 milyon dolara yakın zarar verdi. Geminin dümeninde Mısır'ın ilk kadın kaptanı Elselehdar olduğu iddia edildi.

    Dün, sosyal medyadan açıklama yapan 29 yaşındaki kaptan Elselehdar "İftiralarla beni hedef gösterdiler. Gemi karaya oturduğunda ben 'de adlı gemide çalışıyordum" dedi. Mısır ise şirketinden 1 milyar dolar tazminat istiyor.





    Marwa Elselehdar, iddialara sert yanıt verdi.
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    Haberler Dünya Kaptan Marwa Elselehdar 'Evergreen' iddialarına sert tepki gösterdi